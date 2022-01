Diana-Freundin: Meghan wird 2022 "Schockwellen" auslösen

Im Juni des vergangenen Jahres ist Meghan zum zweiten Mal Mama geworden, als sie ihre und Prinz Harrys Tochter Lilibet Diana zur Welt brachte. Nach der Geburt hatte sich die Herzogin von Sussex vorübergehend aus dem Rampenlicht zurückgezogen, absolviert mittlerweile aber wieder offizielle Auftritte.

Was die Sterne laut Dianas Astrologin für Meghan 2022 bereit halten

Welche beruflichen Pläne die ehemalige Schauspielerin konkret verfolgt, ist bisher unbekannt. Fest steht: Seit Prinz Harry und seine Frau im Jahr 2020 dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt haben, müssen sie sich nicht mehr an das strenge Hofprotokoll halten - was ihnen die Verwirklichung eigener Projekte vereinfacht.

In den vergangenen Monaten haben die Sussexes mit einer Reihe an kontroversen Aussagen über das britische Königshaus aber bereits für so manch Skandal gesorgt. Und glaubt man der Prognose einer engen Freundin der verstorbenen Prinzessin Diana, könnte es in naher Zukunft zu weiteren Aufregern rund um Meghan und Harry kommen.