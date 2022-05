Dauerarbeitslos? Womit Pippa Middleton eigentlich ihr Geld verdient

Nach ihrem Abschluss in englischer Literatur an der University of Edinburgh hatte sie zun√§chst noch f√ľr das Versandhandelsgesch√§ft Party Pieces ihrer Mutter Carole Middleton gearbeitet. Sechs Monate nach der Hochzeit ihrer Schwester schloss Pippa dann einen Deal mit dem Verlag Penguin ab und ver√∂ffentlichte ein Partyplanungsbuch mit dem Titel "Celebrate", welches Rezepte und Bastelideen enthielt. Das Buch erwies sich nach dem Erscheinen allerdings als totaler Flop.

2013 heuerte Pippa vor√ľbergehend als Lifestyle-Kolumnenautorin Waitrose Magazine an, welches unter dem Namen "Fitness with Pippa" auch einen 10-Wochen-Fitnessplan der Sportskanone vermarktet.

Eine Zeit lang versuchte die Britin, in der TV-Branche Fu√ü zu fassen, sie als Moderatorin beim amerikanischen Sender NBC durchzustarten versuchte. Nachdem 2014 sogar bereits Testaufnahmen gemacht worden waren, wurde im Jahr darauf jedoch bekannt, dass der Deal geplatzt sei. Nach zahlreichen beruflichen Flops in der Vergangenheit versuchte die Partyplanerin auch mit ihrem Kochbuch "Heartfelt" zu √ľberzeugen, doch auch das erwies sich als Reinfall.

Wenigstens mit ihren sportlichen Ambitionen konnte Pippa Middleton beeindrucken: 2014 wurde die zweifache Mutter Botschafterin der British Heart Foundation. In dieser Rolle nahm sie auch an einem Radrennen quer durch die USA und an einem Schwimmwettbewerb in Istanbul teil.

Das j√ľngste Projekt des mittleren Middleton-Sprosses: Kates Schwester und ihr Ehemann haben 2020 die Bucklebury Farm in Berkshire gekauft, die sie wollen in eine Touristenattraktion umwandeln wollen, wie k√ľrzlich bekannt wurde.