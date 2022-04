Vermögende Middletons: Wie Kates Familie wirklich zu Geld gekommen ist

Luptons Bruder Charles war einer der Gründer von DLA Piper, die heute die umsatzstärkste Rechtsanwaltskanzlei der Welt ist und auch die Familienstiftung der Middletons verwaltet: Um Steuern zu sparen, vererbte Lupton seinen Hinterbliebenen nämlich nur eine Summe von 70.538 britischen Pfund (was heute rund 3 Millionen Euro wären). Der Rest seines Vermächtnisses floss in die Stiftung.

In den vergangenen Jahrzehnten wurden außerdem auch die Textilfabrik sowie fast alle Immobilien, die sich im Besitz der Familie befanden, verkauft. Die Einnahmen flossen ebenfalls in die Familienstiftung.

Lupton ordnete an, dass seinen Kindern und Kindeskindern eine erstklassige Ausbildung an privaten Schulen und Universitäten bezahlt wird. Außerdem verfügte Lupton, dass seine Nachkommen an ihrem Hochzeitstag bzw. an ihrem 25. Geburtstag einen bestimmten Erbteil ausbezahlt bekommen sollten.