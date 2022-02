Pippa Middleton: Hochtrabende Pläne nach Geburt von zweitem Kind

Vor knapp zwei Jahren haben die Schwester der Herzogin von Cambridge und ihr Ehemann die Bucklebury Farm in einem ziemlich maroden Zustand erworben. Der heruntergekommene Streichelzoo und ein dazugehöriger Wildpark befinden sich in der Nähe des Herrenhauses, in dem Kates und Pippas Eltern Carole und Michael Middleton leben. Bevor Pippa und Matthews Besitzer der Farm wurden, soll das 72 Hektar große Gelände aus einem 44 Hektar großen Hirschsafaripark mit einem Café und anderen Gebäuden für die Viehzucht bestanden haben, berichtet BerkshireLive.