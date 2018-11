Chris Pratt: Doppeldate mit Arnold Schwarzenegger

Erst im Juni kamen Gerüchte über eine Beziehung zwischen Schwarzenegger und Pratt auf, als sie beim gemeinsamen Picknicken in Kalifornien fotografiert wurden. Seitdem wurden sie bei zahlreichen Treffen gesichtet. Auch in die Kirche gehen die beiden regelmäßig gemeinsam. Der Schauspieler und die Autorin sind beide religiös und hatten in einem Interview bekannt gegeben, mit dem Sex bis zur Hochzeitsnacht warten zu wollen (dazu mehr).