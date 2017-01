Wenn einen Produzenten zu dick finden, hat man es schwer in Hollywood. Action-Star Chris Pratt ('Guardians of the Galaxy' und 'Jurassic World') hat erstmals erzählt, dass er für Filmrollen abnehmen musste, um sie zu bekommen.

'Moneyball', für den er mit Brad Pitt vor der Kamera stand, wäre beinhae ohne ihn gedreht worden: "Das war das erste Mal, dass ich jemanden sagen hörte 'Wir werden dich nicht besetzen - Du bist zu fett'. Daher beschloss ich an Gewicht zu verlieren. Ich konnte mir aber keinen Trainer leisten, also habe ich einfach angefangen extrem viel zu laufen, eine Crash Diät gemacht und komplett auf Alkohol verzichtet."

Foto: ORF

Damit beweist Pratt, dass nicht nur Frauen in Hollywood unter dem Druck stehen, ständig perfekt trainiert und dünn sein zu müssen.

Foto: dapd/Dan Steinberg

Seine "Passengers"-Kollegin Jennifer Lawrence hatte die Bodyshaming-Attacken von Produktionsstudios bereits angeprangert.





