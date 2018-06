Gute Partie: Chris Pratt und Arnies Girl in Flirtlaune

US-Schauspieler Chris Pratt (38, "Jurassic World", "Guardians of the Galaxy", "Avengers Infinity War") steht auf der Leinwand für Gefahr, hungrige Riesenechsen und Weltraum-Action. Während der erfolgreiche Hollywood-Beau im Film alle Hände voll zu tun hat, immer und immer wieder die Welt zu retten, scheint es in seinem privaten Universum momentan wieder rund zu laufen.