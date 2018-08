Fromm: Chris Pratt bleibt enhaltsam bis zur Hochzeitsnacht

Chris will alles richtig machen

Die Tochter von Action-Star Arnold Schwarzenegger (71) sei nur an einer ernsthaften und langfristigen Beziehung interessiert. " Chris will sich unbedingt an die frommen Regeln halten. Katherine bedeutet ihm sehr viel und er will es nicht vermasseln", so die unbekannte Quelle weiter.

Enhaltsam bis zur Hochzeit

Nach acht Jahren Ehe hat der "Jurassic World"- Schauspieler in der schönen Autorin erstmals wieder eine Seelenverwandte getroffen. Mehr als Küssen ist bei dem Promi-Paar Dank ihres beiderseitigen Keuschheits-Gelübdes vorerst allerdings nicht drin. Und "vorerst" könnte bedeuten: bis zur Hochzeitsnacht.