Cardi B macht mit Geburtstagsfeier vor, was man derzeit alles falsch machen kann

Im März hatte US-Rapperin Cardi B einen Hype im Internet ausgelöst - mit einer Art Coronavirus-Hymne. "Wow, Nummer zwei der Hip-Hop-Charts auf iTunes" schrieb sie damals in ihrer Instagram-Story und markierte den Song "Coronavirus" in der US-Rangliste. Produzent und DJ iMarkkeyz aus Brooklyn hatte Cardi B's Internet-Statement zur aktuellen Krisensituation ("Coronavirus! I'm telling you, is gettin' real!") zu dem beatlastigen Song verarbeitet, der per Video auf Twitter und Instagram verbreitet wurde.

Einige Fans hatten daraufhin Tanz-Clips zu dem Hit gedreht und online veröffentlicht. Auch in Clubs wurde er aufgelegt. Die Top-Rapperin äußerte daraufhin ihren Zuspruch auf Twitter und auf Instagram. Nun schaffte es Cardi B, mit bürgerlichem Namen Belcalis Almanzar, wieder in Zusammenhang mit dem Coronavirus in die Schlagzeilen.

Coronavirus: Cardi B geht mit schlechtem Beispiel voran

Diesmal aber durchaus negativ. Der Grund: Die Party zu ihrem 28. Geburtstag sei achtlos und leichtfertig gewesen, meinen viele User im Netz. Tatsächlich hatte Cardi B offenbar ausschweifend gefeiert - ohne jegliche Corona-Regel einzuhalten. Fotos und Videos, die die Rapperin auf Instagram gepostet hatte, zeigten ihre Gäste ohne Mund-Nasen-Schutz tanzend und nah beieinander. "Das ist so verantwortungslos", schreibt beispielsweise einer ihrer Follower zu einem Foto der Partymeute. Ein anderer meint: "Glauben Prominente, dass Social Distancing für sie nicht gilt?" Auch das Fehlen des Masken wurde oftmals negativ bewertet.