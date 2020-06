Cardi B zeigt ihre natürlichen Haare - und deren skurrile Pflege

Cardi B's Hausrezept für Haarmasken

Die "I Like It"-Sängerin verriet zudem ihr hausgemachtes Pflegegeheimnis. Da eine krause Haarstruktur wie ihre viel Feuchtigkeit benötige, besteht ihre eigens kreierte Haarmaske in erster Linie aus Fetten und Ölen. "All die guten Dinge, die du in deinen Körper steckst, musst du auch in deine Haare geben", erklärte sie.