5 Monate nach Geburt: Cardi B lässt sich scheiden

Am vergangenen Freitag trat das Paar noch gemeinsam beim "KIIS FM"s 2018 Jingle Ball" in Los Angeles auf. Beide Musiker feiern in den USA große Erfolge. Im April diesen Jahres brachte Cardi B ihr Album "Invasion of Privacy" heraus, das in den USA sofort Platz eins der "Billboard 200"-Charts erreichte.

Offset, der bereits Vorstrafen wegen Diebstahls-, Drogen- und Waffenbesitzes hat, hatte im Juli für Schlagzeilen gesorgt, als er im US-Bundesstaat Georgia wegen Waffenbesitzes verhaftet wurde. Die Beamten stellten damals drei Faustfeuerwaffen, 107.000 Dollar (rund 91.220 Euro) und eine kleine Menge Marihuana in Offsets Wagen sicher.