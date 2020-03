Bizarre Corona-Verschwörungstheorie von US-Rapperin Cardi B - Idris Elba kontert

"So eine Dummheit. Die Leute wollen das verbreiten, als ob das Nachrichten wären. Das ist dumm", meint er richtig sauer. "Es gibt keinen Vorteil für mich und Sabrina (Anmerk.: seine Ehefrau, die sich ebenfalls angesteckt hat), hier zu sitzen und zu sagen, wir haben es, wenn wir es nicht haben. Ich verstehe die Logik dahinter nicht einmal."

Idris Elba geht auch auf die Kritik ein, dass Prominente leicht einen Coronavirus-Tests erhalten konnten, viele andere jedoch nicht.

"Ich denke, die Debatte über Arm und Reich und wer die Tests bekommt und wer nicht, ist meiner Meinung nach keine gesunde Debatte", sagte er.

"Es ist wie, ich hab einen Test bekommen, aber ich habe auch Covid bekommen. Bevorzugt mich das jetzt? Das verstehe ich nicht", meingt er. "Dies ist kein Film. Ich bin momentan kein Schauspieler. Ich bin nur ein Mensch und ich stehe zufällig in der Öffentlichkeit. Ich möchte, dass die Leute verstehen, dass das sehr real ist."

Die Rapperin Cardi B kritisiert auch vehement den Mangel an verfügbaren Tests und Donald Trumps Umgang mit der Pandemie. In einem weiteren Video verteidigt sie ihre Behauptungen noch einmal: "Ich habe gesagt, was ich gesagt habe."