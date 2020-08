US-Wahl: Rapperin Cardi B interviewte Kandidaten Joe Biden

"Es gibt keinen Grund, warum wir all das nicht haben können", antwortete Biden. "Präsidenten müssen Verantwortung übernehmen." Er warf Trump vor, die Gesellschaft zu spalten, Vorurteile zu schüren und Hass zu verbreiten. "Wir müssen das stoppen." Cardi B sagte dazu, Vorurteile seien gefährlich: "Das könnte der Beginn eines Bürgerkriegs sein."

Biden betonte, junge Wähler könnten bei der Präsidentschaftswahl am 3. November den Ausschlag geben: "Deine Generation kann darüber entscheiden, was bei der nächsten Wahl passiert", sagte der einstige Stellvertreter von Präsident Barack Obama. Die junge Generation sei für ihn Grund zu Optimismus: "Ihr seid die schlauste, am besten ausgebildete, am wenigsten voreingenommene und am meisten engagierte Generation der Geschichte."

Biden wird beim viertägigen Nominierungsparteitag offiziell zum Präsidentschaftskandidaten seiner Demokratischen Partei gekürt. Der Parteitag wird zwar in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin veranstaltet, findet aber wegen der Corona-Pandemie weitestgehend virtuell statt. Weder die Parteidelegierten noch die Redner reisen nach Milwaukee - auch Biden nicht.