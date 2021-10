Böses Gerücht um Jennifer Aniston und George Clooney

Sie selbst gab kürzlich ein ungewohnt offenes Update zu ihrem Liebesleben. Im Podcast Lunch with Bruce gestand Jennifer Aniston, dass sie bereit für eine neue Beziehung sei, auch wenn es in ihrem Leben aktuell keinen Mann gebe. Gerüchte um diverse vermeintliche Affären kursieren aber immer wieder über den "Friends"-Star, der zwei gescheiterte Ehen hinter sich hat. Jüngster Klatsch aus Hollywood: Keine Geringere als Amal Clooney soll auf Aniston eifersüchtig sein. Angeblich sei der Anwältin das gute Verhältnis der Schauspielerin zu ihrem Mann, George Clooney, ein Dorn im Auge, berichtet ein Promi-Magazin.

Kommt Aniston ihrem Kollegen Clooney zu nahe?

Fakt ist: Jennifer Aniston und George Clooney sind seit Jahren gut befreundet. Kein Wunder. Immerhin galt Anistons Ex-Mann Brad Pitt einst als einer von Clooneys engsten Kumpels. Das ehemalige Paar urlaubte früher sogar mit Clooney auf dessen Anwesen am Comer See in Italien. Auch Clooneys Ehefrau Amal hat Aniston selbstverständlich schon längst kennengelernt.

Aktuell soll die Menschenrechtsanwältin aber alles andere als gut zu sprechen sein auf die Kollegin ihres Mannes. Die Gazette National Enquirer erzählt über Jennifer Aniston, dass sie insgeheim schon lange für Clooney schwärmen soll. Unter Berufung auf einen angeblichen Insider behauptet das Blatt sogar, "Jen" würde versuchen, Amal den früheren Hollywood-Junggesellen auszuspannen.

Amal hingegen soll Konkurrenz wittern und bemüht sein, den Kontakt zu Aniston so weit es geht einzuschränken.