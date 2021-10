Wölbt sich da etwa was? Amal Clooney absolviert ersten Auftritt seit Monaten

Monatelang hat sich Menschenrechtsanwältin Amal Clooney nicht mehr bei offiziellen Auftritten blicken lassen. Den Lockdown verbrachten sie und ihr Mann, Hollywoodstar George Clooney, mit den gemeinsamen Zwillingen daheim. Im Sommer entspannte das Glamour-Paar am Comer See in Italien, ebenfalls fernab vom Blitzlichtgewitter. Nun hat Amal zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder ein Event an der Seite ihres Mannes besucht.

George und Amal Clooney strahlen um die Wette

Bei der Premiere den Films "The Tender Bar" im Directors Guild of America Theatre in Los Angeles strahlten die Clooneys gemeinsam um die Wette. Die Fotografen waren ganz erpicht darauf, Fotos von rampenlichtscheuen Clooney-Gattin zu knipsen.

Nicht zuletzt, weil Klatschmagazine im Sommer das Gerücht vebreitet hatten, dass die 43-Jährige Amal angeblich erneut Nachwuchs erwarten soll. Umso größer ist nun die Neugierde, einen Blick auf die Anwältin zu erhaschen. Ob sich da etwa tatsächlich ein kleines Babybäuchlein wölbt? Das ausladend geschnittene Kleid, das Amal Clooney bei der Veranstaltung trug ließ jedenfalls viel Interpretationsspielraum.