Jennifer Aniston gibt seltenes Update zu ihrem Liebesleben

Viel wird über das Privatleben von Schauspielerin Jennifer Aniston spekuliert. Und so manch vermeintliche Romanze wurde der 52-Jährigen nachgesat. Sie selbst hüllt sich in Bezug auf ihr Liebesleben für gewöhnlich in Schweigen. Nun hat Aniston aber eine Ausnahme gemacht und offen wie schon lange nicht mehr über ihren Beziehungs-Status geplaudert.

Jennifer Aniston: Bereit für eine neue Liebe

Während eines Interviews mit Bruce Bozzi wurde Jennifer Aniston über ihr Liebesleben ausgefragt. "Bist du mit jemandem zusammen?", wollte Bozzi in seinem Podcast Lunch with Bruce von der Schauspielerin wissen. "Nein, zu der Zeit nicht", meinte diese zunächst. Dann deutete sie an, dass sich das in Zukunft ändern könnte. "Niemand von Bedeutung ist auf meinem Radar...noch", fügte der ehemalige "Friends"-Star hinzu.