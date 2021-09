Unglamourös: Womit Jennifer Aniston vor "Friends" Geld verdiente

Durch die Rolle der Rachel Green in der Erfolgsserie "Friends" (1994–2004), für die sie unter anderem mit dem Emmy, dem Golden Globe und dem Screen Actors Guild Award ausgezeichnet wurde, gelang Jennifer Aniston der internationale Durchbruch. Bevor die gebürtige Kalifornierin in Hollywood durchstartete, musste sie sich aber mit Normalo-Jobs durch das Leben schlagen.

Jennifer Aniston sprang einmal als Fahrradkurierin ein

In der Sendung "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" verriet die 52-Jährige, dass sie früher unter anderem als Fahradkurierin gearbeitet hat, bevor sie von der Schauspielerei leben konnte. "Ich war einen Tag lang Fahrradkurierin in New York City", gestand Aniston, die als Kind von Los Angeles nach New York City gezogen ist. Die Tätigkeit hat sie aber in keiner guten Erinnerung.

"Nach der Schule habe ich in einer Werbeagentur gearbeitet", führte die Schauspielerin aus, während sie sich an ihr Leben vor "Friends" erinnerte. "Eigentlich hat meine Mutter dort gearbeitet", so Aniston. "Um zusätzliches Geld zu verdienen, habe ich Gelegenheitsjobs gemacht. Und eines Tages ist ihr Fahrradkurier einfach nicht aufgetaucht." Deswegen sei Aniston kurzerhand eingesprungen.