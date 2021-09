Jennifer Aniston: So schlimm war "Friends"-Reunion in Wahrheit

Es habe sich unreal angefühlt, das alte Serienset wiederzusehen, in dem "alles noch genau so war, bis hin zu dem kleinen Schnickschnack auf den Regalen" und die Erinnerungen von ihrem ersten Mal am Set mit den Gefühlen von heute zu vergleichen.

"Wisst ihr, in 16 Jahren hat sich für jeden von uns eine Menge getan. Und vor 16 Jahren hatten wir alle noch große Augen und ein ganzes Leben vor uns - auch wenn es uns das Herz gebrochen hat, uns von diesen 10 Jahren und dieser Familie und diesen Menschen und der Arbeit, die wir alle so gerne gemacht haben, zu verabschieden. Es ist nostalgisch auf eine Art, die auch ein wenig melancholisch ist. Denn es hat sich viel verändert, und wir haben alle verschiedene Wege eingeschlagen. Manche waren einfach, manche nicht so einfach für jeden von uns", so Aniston mit Wehmut.