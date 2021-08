"Friends"-Star Courteney Cox überrascht mit unerwartetem Talent

Die Erfolgs-Serie "Friends" hat die in Alabama geborene Schauspielerin Courteney Cox weltbekannt gemacht. Doch die 57-Jährige verfügt nicht nur über schauspielerisches Talent. Was vielleicht nicht alle wissen: Cox ist auch musikalisch begabt. In einem Clip auf Instagram spielt sie ihren Followern jetzt ein Ständchen auf dem Klavier vor.

Courteney Cox spielt Klavier

In dem Video stellte Cox ihre Fähigkeiten als Klavierspielerin unter Beweis, als sie sich mit Sängerin Natasha Bedingfield zusammentat, um ein Cover von deren Hit "Unwritten" zum Besten zu geben. Während Bedingfield das Lied sang, wurde sie von Cox auf dem Klavier begleitet, die den Song ihrem Freund Johnny McDaid widmete.