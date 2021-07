"Friends": Courteney Cox teilt nie gesehenes "Hinter den Kulissen"-Foto

Die Schauspielriege Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry und Matt LeBlanc hatte sich für die Sonderfolge wieder am Set der von 1994 bis 2004 ausgestrahlten Show eingefunden. Wie in den 236 Folgen zuvor ist es also ein großzügiges New Yorker Appartement, in dem über große und kleine Zusammenhänge, ungeklärte Fragen und so manche Running-Gags getratscht, diskutiert und gewitzelt wird - und natürlich fließt auch die eine oder andere Träne. Die aktuellen Emmy-Nominierungen dürften Cox besonders freuen - sie war die einzige der Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen, die bislang nie für eine Auszeichnung nominiert war.

Die Sonderfolge sollte ein großer Erfolg werden. Für Schlagzeilen sorgte auch Matthew Perry - alias Chandler Bing - weil er nach der TV-Ausstrahlung bei einigen Zuschauern und Zuschauerinnen wegen seiner manchmal recht undeutliche Aussprache Sorge über seinen Gesundheitszustand ausgelöst hatte. Der Grund soll nur eine Zahn-Operation gewesen sein.