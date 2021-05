Enthüllt: Diese beiden "Friends"-Stars sind miteinander verwandt

"Wir [...] haben jeden Namen überprüft", versichert Roi Mandel, Forschungsleiter bei MyHeritage gegenüber CNN. "Wir haben viele Aufzeichnungen gefunden, die dies unterstützen, und wir sind zuversichtlich, dass sie miteinander zusammenhängen."

"Das ist keine große Überraschung. Es macht Sinn, dass bei so vielen Generationen die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass Menschen miteinander verwandt sind", sagte Mandel. Was die Forscher außerdem herausgefunden haben: Cox und Perry sollen auch mit Lady Gaga in einem entfernten Verwandtschaftsverhältnis stehen, wozu aber keine genaueren Details angegeben wurden.