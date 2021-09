Jennifer Aniston enthüllt SMS, die sie nach Liebesgerüchten mit David Schwimmer erhielt

Die US-Schauspieler Jennifer Aniston und David Schwimmer waren während der Dreharbeiten zur Erfolgsserie "Friends", in der sie das Paar Rachel und Ross spielen, ineinander verliebt. "In der ersten Staffel war ich total in Jen verknallt", sagte Schwimmer im Mai während der weltweit mit Spannung erwarteten Sondersendung "Friends: The Reunion". Sie habe die Gefühle erwidert, sagte Aniston.

Kurz darauf brodelte die Gerüchteküche gewaltig. Mehrere Boulevardmedien hatten behauptet, dass Aniston und Schwimmer aktuell ein Paar wären - zu unrecht, wie sich herausstellte. Aniston nimmt es jedefalls mit Humor: "Das ist wirklich lustig", sagte sie dem Magazin Marie Claire Australia nun im Interview.

Aniston schmunzelt über Dating-Gerüchte

Von Freunden auf die Spekulationen angesprochen habe sie entgegenet, noch nichts davon gehört zu haben. "Ich habe ein paar SMS von Leuten bekommen, die sagten: 'Ich dachte, ihr macht gerade eine Pause, LOL.' Und ich sagte immer wieder: 'Wovon redest du?' Und dann ging ich online, um zu sehen, was passierte, und dachte: 'Das ist das lustigste Gerücht, das ich je gehört habe."