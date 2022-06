Besuch Elizabeths II. in Österreich 1969 stieß auf großes Interesse

Das Gespräch von Bundespräsident Fischer mit der Queen am 30. November 2011 fand in den Privaträumlichkeiten der Monarchin statt. Fischer sprach damals auch eine Einladung an die Königin aus: Er habe sich erlaubt zu sagen, "dass sie schon seit den 60er Jahren nicht in Österreich war und dass ich mich freuen würde, wenn sie eine Einladung nach Österreich annehmen würde - zu einem Termin, den man besprechen muss", sagte der damalige Bundespräsident nach der Unterredung. Die Queen habe sich bedankt und gesagt: "I will consider it."

Prinz Charles und Camilla: Offizieller Wien-Besuch im April 2017

Thronfolger Prinz Charles, der älteste Sohn von Königin Elizabeth II. und Prinz Philip, war schon mehrmals in Österreich, auch zum Skifahren. Im April 2017 kam er etwa zu einem offiziellen Besuch mit seiner Ehefrau Camilla nach Wien. Auf dem Programm stand unter anderem ein Acht-Augen-Gespräch mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und dessen Frau Doris Schmidauer in der Hofburg, aber auch der Besuch eines Bio-Heurigen.