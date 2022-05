Prinz Harry und Herzogin Meghan werden in den kommenden Tagen ihren ersten Familienbesuch seit ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus in London vollziehen. Dabei wollen sie sich Medienberichten zufolge mit großen eigenen Auftritten zurückhalten. Das Paar wolle es bei den Feiern zum Thronjubiläum von Harrys Großmutter Queen Elizabeth II. "simpel halten" und reise ohne seine engsten Mitarbeiter aus den USA an, berichtete der Sender ITV am Dienstag unter Berufung auf Insiderquellen, die die Reisepläne kennen sollen.

Berichte: Prinz Harry und Meghan wollen sich in London zurückhalten

Auch der Telegraph zitierte eine Quelle mit den Worten, die Sussexes wollten sich ans Protokoll halten und "andere Besuche vermeiden". Harry und Meghan stehen demnach auf der Gästeliste beim Gottesdienst in der St Paul's Cathedral am Freitag und werden am Samstag beim Konzert am Buckingham-Palast erwartet.