"Baby Sussex": Meghan und Harry zeigen erstmals ihr Kind

Meghan präsentierte sich in einem weißen Kleid. Harry, mit dem Baby im Arm, im hellgrauen Anzug. Der royale Nachwuchs war in eine cremefarbene Decke gewickelt - und verschlief den wichtigen Termin.

"Es ist magisch", sagte die Herzogin, als man sie über das Muttersein befragte. "Ich habe die besten zwei Männer der Welt, ich bin wirklich glücklich", schwärmte die 37-Jährige von ihrem Gatten und ihrem neugeborenen Sohn.

Das Baby hätte das beste Temperament der Welt. Es sei "sehr ruhig", erzählte Meghan der Presse.

"Ich frage mich, von wem er das hat", sagte Harry, der außerdem über seinen Nachkommen scherzte: "Er sogar schon ein wenig Gesichtsbehaarung."

Wem das Kind ähnlicher sieht?

"Alle sagen, dass sich Babys in den ersten zwei Wochen stark verändern. Wir werden die Entwicklung genau beobachten", so der Prinz über seinen zweieinhalb Tage alten Sohn. "Aber sein Aussehen ändert sich von Tag zu Tag, also werden wir sehen."

Gefragt, wie sich das Elternsein anfühle, sagte der Royal: "Es ist großartig."

Den Namen ihres Sprösslings haben Meghan und Harry bislang aber noch nicht verraten.

