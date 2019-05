Queen Elizabeth schrieb bei Charles' Geburt das royale Protokoll neu

Ein Leben zu Hofe geht mit vielerlei Traditionen einher. Lange Zeit prägten diese sogar einen der wohl intimsten Momente im Leben einer Frau: Die Geburt. Das sollte Queen Elizabeth ändern. Denn anlässlich der Geburt ihres ältesten Sohnes, Prinz Charles, schrieb die Queen die royalen Regeln neu. Davon durfte heute auch Meghan Markle bei der Geburt ihres ersten Kindes profitieren.

Queen brach mit einer bewährten Tradition

Über Jahrhunderte wurden royale Babys unter den wachsamen Augen von Zeugen geboren. Hofdamen, Hebammen, Ärzte und Minister waren bei der Niederkunft des adeligen Sprosses stets anwesend. Am wichtigsten aber war das Beiwohnen eines Regierungsmitglieds. Dieses sollte die Geburt offiziell bestätigen, also bezeugen, dass das Neugeborene tatsächlich ein Nachkomme des Königs ist und nicht ein fremdes Kind, das in den Palast geschmuggelt wurde.