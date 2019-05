Meghan & Harry: Bisher unbekannte Details zur Geburt enthüllt

In den frühen Morgenstunden am Montag war es soweit: Rund eine Woche nach dem errechneten Geburtstermit erblickte "Baby Sussex" das Licht der Welt. Noch ist jedoch unbekannt, wo der Spross von Prinz Harry und Herzogin Meghan zur Welt gekommen ist.

Doch keine Hausgeburt?

Während man zuerst von einer Hausgeburt ausging, auf die sich die Herzogin von Sussex zusammen mit ihrer Hebamme vorbereitet haben soll, berichten britische Medien nun, dass das Kind vielleicht doch in einem Spital zur Welt gekommen sein könnte.

Einem Bericht der Daily Mail zufolge, soll die Herzogin bereits am Sonntag von Harry und seinem Scotland Yard-Security Team in ein privates Spital gebracht worden sein, bevor das Baby am Montag um 5.26 Uhr morgens zur Welt kam.