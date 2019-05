Ungewöhnlich: Wie sich Harrys Auftritt nach Geburt von Williams unterschied

Überglücklich präsentierte sich Prinz Harry, als er am Montagnachmittag in Windsor vor die Presse trat, um die Geburt seines Sohnes zu verkünden.

"Ich bin so unglaublich stolz auf meine Frau", erklärte der sichtlich aufgewühlte Harry. "Was Frauen leisten, ist unglaublich", so der Prinz. Er sei "überglücklich" über die Geburt seines Babys, das in den frühen Morgenstunden zur Welt kam.

Meghan und dem Baby gehe es nach der Geburt gut. Die Geburt sei die "faszinierendste Erfahrung, die er sich überhaupt vorstellen könne" gewesen, verriet der Prinz. Er und Meghan seien völlig außer sich und dankbar für die Liebe und Anteilnahme, die man ihnen entgegenbringe.

"Jeder Vater und alle Eltern sagen über ihr Baby, dass es absolut unglaublich ist. Aber dieses Kleine Ding ist einfach zum Sterben, deswegen bin ich völlig auf dem Häuschen", erzählte der Royal außer sich.

Expertin: "Selten bringt ein Royal seine Freude derart zum Ausdruck"

Tatsächlich hat man selten ein Mitglied der britischen Königsfamilie derart überwältigt über private Angelegenheiten sprechen hören: Prinz Harry grinste über beide Ohren, rieb sich zufrieden die Hände und bedankte sich sogar bei den Pferden, die bei seiner Ansprache im Hintergrund zu sehen waren, mit den Worten: "Danke, Jungs."

Laut Körpersprache-Expertin Judi James habe Harry vor lauter Freude über seinen Nachwuchs bei der Ansprache völlig auf das royale Protokoll vergessen. Während sich die Mitglieder des Königshauses bei Auftritten wie diesen für gewöhnlich an ein genaues Drehbuch halten, sei Harry viel zu aufgeregt gewesen, um einem vorgefassten Skript zu folgen.

"Es passiert nicht oft, dass ein Royal spontan seine Freude und Aufregung durch Körpersprache dermaßen zum Ausdruck bringt", so die Expertin gegenüber Daily Mail. " Harry war offenbar zu stolz und froh und konnte gar nicht anders, als die großartige Neuigkeit zu teilen – inklusive den Pferden, bei denen er sich am Ende seiner Ansprache bedankte."