Erste Bilder von "Baby Sussex": Britische Sender "not amused"

Freundin Meghans

Denn laut Daily Mail sollen die Bilder in der sehr populären Morgenshow von CBS gezeigt werden: Diese wird von Gayle King, einer Freundin Meghans moderiert. King war nicht nur bei Meghans Baby-Party in New York, sondern soll erst vor wenigen Tagen zu Gast bei Meghan in ihrem neuen Familiensitz in Windsor, im Frogmore Cottage, gewesen sein.