Sicherheit am Rathausplatz: „In sieben Minuten geräumt“

Schon am Montag trat der Ernstfall ein: Als auf den Bildschirmen in der Sicherheitszentrale eine Gewitterfront zu sehen war, die stetig Richtung Hauptstadt zog, mussten die Verantwortlichen den Rathausplatz räumen. Alles lief ruhig und geordnet ab und war eine gute Übung für das, was diese Woche noch folgen könnte.

Die Veranstaltungsbehörde MA 36 hat im Rathauspark mehrere Container bezogen, in denen 30 Mitarbeiter den Bereich rund um das ESC-Village im Blick behalten. Insgesamt 30 Kameras übertragen live, was dort wo gerade los ist. Auch Berufsfeuerwehr, Berufsrettung und die Polizei haben dort ihre Einsatzzentralen. „Am Montag war vor allem der starke Wind ein Problem. Es dauert dann rund zehn Minuten, um zu entscheiden, ob wir den Platz räumen. Bis er leer ist, dauert es sieben bis acht Minuten“, erklärte Verena Wohlmacher von der MA 36 bei einem Pressetermin am Montag.

Im Zuge dessen machte sich der zuständige Wiener Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) selbst ein Bild und begleitete die Mitarbeiter der MA 36 bei ihrem täglichen Sicherheitsrundgang. „Wir kontrollieren alle Eingänge und Fluchtwege. Nach einem Gewitter wie gestern schauen wir uns auch die Bäume in Rathauspark an. Es besteht die Gefahr, dass sich Äste gelockert haben“, erklärt Wohlmacher.