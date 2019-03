Anwalt über Prügel-Attacke bei GNTM: "War nicht nur Ohrfeige"

In vierzehn Jahren "Germany’s Next Topmodel" hat es so etwas noch nie gegeben: Kandidatin Jasmin, alias "Joy", enthüllte auf Instagram, dass sie einer Mitstreiterin eine gescheuert habe.

Schlägerei bei GNTM?

Sie habe Lena eine "geklatscht", verriet "Joy". "Lena war frech", so ihre lapidare Begründung.

"Ich schlag' keine Leute ohne Grund. Ich schlag' Leute auch nicht gerne. Aber kennt ihr eine Respekt-Schelle?", erklärte die 18-Jährige ihren Fans. Von Reue keine Spur.

Dass die Entgleisung für das Nachwuchsmodel Konsequenzen haben wird, davon ist auszugehen. Ihre Reise in der Casting-Show ist offenbar zu Ende. GNTM-Chefin Heidi Klum erklärte in der Vorschau für die kommende Folge: "Es ist traurig, was hier passiert ist heute. Deswegen beenden wir das Ganze jetzt" – vermutlich in Anspielung auf Jasmin.

Das brisante Video, in dem "Joy" die Gewalttat gesteht, wurde inzwischen offline gestellt. Mitschnitte finden sich allerdings noch auf der Videoplattform Youtube.