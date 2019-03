Kontroverse OP: GNTM-Theresia beichtet Beinverlängerung

"Ich liebe es, im Mittelpunkt zu stehen", verrät GNTM-Teilnehmerin Theresia Fischer im Interview mit ProSieben. Tatsächlich fällt in der diesjährigen Staffel keine andere mehr auf als die aufgeweckte Blondine mit den markanten Schneidezähnen. Die Aufmerksamkeit der Zuschauer ist Theresia gewiss, die inzwischen fast 59.000 Follower auf Instagram hat. Und auch Heidi Klum ist ein Fan. Was die Wenigsten wissen: Eine Teilnahme an der Castingshow machte erst eine schmerzhafte Operation möglich.

Theresia: "Ich hatte eine Beinverlängerung"

Um an Köpergröße dazuzugewinnen, ließ Theresia Fischer eine riskante Prozedur über sich ergehen. Gegenüber der Bunte verriet die Hamburgerin, dass sie sich ihre Beine operativ verlängern ließ.

"Ich hatte vor zwei Jahren eine Beinverlängerung", erklärte die 26-Jährige.

Theresias Beine wurden um 8,5 Zentimeter operativ gestreckt. Heute ist sie 1,77 Meter groß. Für die Operation nahm das Nachwuchsmodel einen Kredit auf sich. 20.000 Euro kostete der Eingriff, den Theresia als persönlichen Befreiungsschlag bezeichnet.

Sie beteuert allerdings, dass ein Traum von einer Modelkarriere nicht der eigentliche Grund für den Eingriff war.

In der Schule sei sie von ihren Mitschülern gemobbt worden. "Ich war auffällig und zudem gut in der Schule und stand schon immer auf Ältere. Ich sollte bei den Eltern immer einer gewissen Norm entsprechen, doch ich habe aber alles anderer als einer Norm entsprochen. In der neunten Klasse wurde ich dann komplett ausgegrenzt", so Theresia, deren Freund Thomas 27 Jahre älter ist als sie.