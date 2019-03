GNTM-Jasmin: Hat sie eine Kandidatin geschlagen?

"Es ist traurig, was hier passiert ist heute. Deswegen beenden wir das Ganze jetzt", kündigte Heidi Klum in der Vorschau für die kommende Folge von "Germany’s Next Topmodel" an. Nun wird spekuliert, dass Kandidatin Jasmin alias "Joy" diese Woche aus der Sendung fliegen wird.

Eskalation bei GNTM

Von Anfang an ist die 19-Jährige bei ihren Mitstreiterin angeeckt und hatte mit ihrem respektlosen Verhalten auch bei so manchem Zuschauer für Kopfschütteln gesorgt. Nun sieht es so aus, als wäre "Joy" einen Schritt zu weit gegangen. Vor wenigen Tagen postete die GNTM-Teilnehmerin ein Livevideo auf Instagram, in dem sie zugab, eine Mitstreiterin geschlagen zu haben.

"Ich hab Lena eine geklatscht. Lena war zu frech", sagte sie und führte weiter aus: "Ich schlag keine Leute ohne Grund. Ich schlag Leute auch nicht gerne. Aber kennt ihr eine Respekt-Schelle?"