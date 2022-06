"And Just Like That": Kommt Kim Cattrall nun doch zurück?

Um das Comeback der Serie "Sex and the City" letztes Jahr in Form der Neuauflage "And Just Like That..." gab es etliche Schlagzeilen, nachdem Kim Cattrall angekündigt hatte, dass sie nicht in ihrer beliebten Rolle der Samantha Jones zurückkommen wird. Ein angeblicher Streit zwischen der 65-Jährigen und ihren Co-Darstellerinnen, allen voran mit Sarah Jessica Parker, hätte sie unter anderem zu ihrer Entscheidung gegen eine Rückkehr gebracht. In der nächsten Staffel soll ihre Rolle allerdings wieder inkludiert werden, verrät Showrunner Michael Patrick King am Dienstag in einem Interview mit Variety.

"And Just Like That": Nun doch ein Comeback von Samantha?

In der ersten Staffel des "Sex and the City"-Revivals hatte man die Serienfigur der Samantha Jones trotz des Ausstiegs von Kim Cattrall dennoch nicht weggelassen. Des Öfteren hatten sich die Serienfiguren über die Abwesende unterhalten. Hier und da gab es auch Textnachrichten an Hauptfigur Carrie Bradshaw.