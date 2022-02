Sarah Jessica Parker: "And Just Like That..." soll ohne Kim Cattrall bleiben

"SATC"-Fortsetzung ohne Kim Cattrall

In der ursprünglichen HBO-Serie (1998-2004) sind Samantha Jones und Hauptfigur Carrie Bradshaw beste Freundinnen. Bradshaw wird von Sarah Jessica Parker gespielt. Allerdings gab es schon immer Gerüchte, dass es hinter den Kulissen ganz anders aussehen könnte. Bei dem Nachfolger der Hit-Serie "And Just Like That...", die im Dezember bei Sky startete, war Cattrall nicht mit dabei. Eine Wiederaufnahme von "Sex and the City" hatte sie in der Vergangenheit mehrfach deutlich abgelehnt.

Bilder von der "And Just Like That..."-Premiere