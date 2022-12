Messis WM-Krönung und Gold-Jubel: Die besten Sport-Momente 2022

Der kleine Mann ist endgültig der Größte seines Faches. Doch vielleicht ist ihm das gar nicht so wichtig. Ein wenig Fußballromantik muss sein an Tagen wie diesen. Ein Knirps ist aus Argentinien ausgezogen, um Spaß zu haben. Das Resultat: Er hat vor allem auch anderen Spaß bereitet. Uns allen. Jedem einzelnen, der dem Virus namens Fußball irgendwann erlegen ist, hat sich irgendwann an der Genialität des Lionel Messi erfreut.

Und: Viel besser kann ein Mensch nicht unterhalten werden, als in diesem epischen WM-Finale, das sich der Weltverband eigentlich gar nicht verdient hat. Für die Geldgierigen des Fußballs ist an dieser Stelle aber gar kein Platz. Deshalb: Messi ist Weltmeister. Es gibt so etwas, wie Gerechtigkeit.

Von Andreas Heidenreich