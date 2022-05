Klassenerhalt bei der Eishockey-WM: Österreichs Punktlandung

Obwohl die Briten am Sonntag im Gegensatz zu Österreich ein Spiel hatten, wirkten sie körperlich und mental frischer. Bernhard Starkbaum war im Tor aber gut aufgelegt. Bei Alleingängen von Myers (26.) und Conway (29.) rettete der Wiener in höchster Not.

Nach vorne führten immer mehr Einzelaktionen in die Sackgasse. Das Spiel der Österreicher war nicht mehr vergleichbar mit den sechs Partien zuvor, als noch taktisch diszipliniert agiert worden war.

Zwei Tore fehlten

Mit einem 0:2 ging es in die zweite Pause. Österreich brauchte also zwei Tore, um den Klassenerhalt zu sichern. Trainer Roger Bader musste handeln und forcierte die ersten drei Sturm-Linien. Als Wukovits das erste Powerplay Österreichs zum 1:2 (45.) verwertete, kam Hoffnung auf. Auch nach dem 1:3 durch Neilson (47.) kam die Antwort von Heinrich zum 2:3 (48.). Jetzt fehlte nur noch ein Tor.

Und es fiel tatsächlich. Nissner arbeitet wortwörtlich den Puck aus kurzer Distanz über die Linie (52.). Jetzt war Großbritannien wieder der Absteiger. Auf das 4:3 von Raffl legte Schneider in der Schlussminute noch nach. 5:3!

Und dann wurde gefeiert.