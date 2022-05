Eishockey-Präsident Hartmann: "Wir können stolz auf das Team sein"

Dass es im derzeitigen WM-Team einen Spieler gibt, der bei seinem Klub 600 Euro im Monat verdient und insgesamt drei Spieler, die unter 1.500 Euro monatlich bekommen, stört auch den Präsidenten. „Das ist für mich kein Prifitum. Aber das ist ein Thema der younion-Spielergewerkschaft, die einen Kollektivvertrag ausverhandeln will.“

Lukrativer soll es auch bald im Nationalteam werden. Die Prämie für den Klassenerhalt pro Spieler liegt bei 1.500 Euro brutto. „Unser Ziel ist es natürlich, das im Rahmen des Budgets zu erhöhen“, kündigt Hartmann an. Die Nationalspieler sind in der Zeit der Vorbereitung und der WM beim Verband angemeldet. Dafür bekommen sie 100 Euro am Tag, 170 Euro brutto an Spieltagen.

Sollte Österreich aber gegen Großbritannien drei Punkte holen und in der Tabelle Norwegen überholen, dann könnte mit WM-Rang elf auch noch das Budgetloch gestopft werden. Denn für Rang 11 gibt es 190.000 Dollar Preisgeld vom internationalen Verband – doppelt so viel wie für die Ränge 13 bis 16.