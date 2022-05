Eishockey im Land des Olympiasiegers: Eine andere Welt in Finnland

Das Blau der Seen und das Weiß des Winters – passender und stimmungsvoller kann die finnische Flagge nicht beschrieben werden wie von einem Dichter aus dem 19. Jahrhundert.

Am Samstag war Tampere, die momentane Welthauptstadt des Eishockey-Sports, wieder mit vielen Tausenden der schneeweißen Rechtecke mit dem seeblauen Kreuz geschmückt. Schon zeitig in der Früh, lange vor dem Duell mit Österreich, zogen die Fans durch die Stadt und wärmten sich in der Frühlingssonne auf.

Das 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) am Samstag gegen die Österreicher war keine Überraschung. Schon nach 105 Sekunden schoss Filpulla das 1:0. Nach dem spielfreien Sonntag trifft Österreich am Montag im direkten Duell gegen den Abstieg auf Großbritannien.

Der KURIER begab sich in Tampere auf Spurensuche, was die Finnen so stark gemacht hat.