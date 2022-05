Die Finnen gehen kritisch, aber geeint in die NATO

Zu spüren ist auch, dass die ältere Generation etwas anders über die aktuelle Lage zwischen dem Nachbarn Russland und dem Sicherheitsschirm der NATO denkt. Auch Alpo Suhonen, 73, der von 2013 bis 2017 für den österreichischen Eishockeyverband gearbeitet hat und jetzt in seiner Heimat an einem Buch werkt, geht es so. Ob es Angst in der Bevölkerung wegen des NATO-Beitritts gebe? „Ja, ja. Meine persönliche Meinung ist, dass der Beitritt ein wenig gefährlich ist.“