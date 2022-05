Eishockey-WM: Österreich unterliegt Gastgeber Finnland

Doch dieses österreichische Nationalteam ließ sich weder vom frühen Rückstand noch von der außergewöhnlichen Kulisse beirren und beherzigte den Spielplan von Teamchef Roger Bader. Und deshalb wurde es kein leichter Gang und schon gar kein Schützenfest für den Turnierfavoriten.

Am Ende fuhren die Finnen durch Tore von Granlund (25.) und Rajala (48.) den Pflichtsieg ein. Die Österreicher blieben zwar erstmals bei dieser Endrunde ohne Torerfolg, kassierten gegen ein Topteam aber erneut nur wenige Gegentore.

Im letzten Gruppenspiel wartet nun am Montag Großbritannien. Wenn die Briten am Sonntag gegen Lettland nicht gewinnen, reicht den Österreichern am Montag ein Punkt, um dem Abstieg zu entgehen.