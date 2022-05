Eishockey-Tormann Starkbaum: "Manchmal bleibt einem die Luft weg"

Sie haben für den Fotografen Ihre Ausrüstung aufgelegt. Wie schwer ist das alles?

20 bis 25 Kilo sind es, wenn sie trocken ist. Im Spiel kommen dann noch zwei Liter Schweiß dazu. Für mich ist das aber Alltag. Ich kenne es nicht anders. Ungewohnt ist es, wenn ich mit meinen Kindern auf dem Rathausplatz eislaufen gehe.

Welches ist das wichtigste Teil?

Die Schienen und die Fanghand. Du musst kontinuierlich das gleiche Gefühl im Handschuh haben. Auch die Eislaufschuhe sind wichtig. Normalerweise hat man von allem zwei, die eingespielt sind. In der Regel habe ich auch ein Trainings- und ein Match-Paar.

Wie kamen Sie ins Tor?

Ich bin wegen meines Vaters in der Eishalle aufgewachsen. Er war Profi beim WEV, bei Salzburg und Mödling. Ich war sieben oder acht Jahre alt, wir hatten ein Turnier in Graz und keinen Tormann. Der Trainer hat gefragt, wer ins Tor gehen will. Am Freitag habe ich probiert, die Schoner anzuziehen, und am Samstag dann schon gespielt. In Graz war damals Thomas Vanek. Er hat den Jahrgang dominiert, weil er schon hochschießen konnte. Ich bin aber als Anfänger im Tor nicht runtergegangen, weil ich sonst nicht mehr aufgekommen wäre. Und so habe ich angeblich eine gute Figur gemacht.

Sie haben inzwischen 136 Partien im Nationalteam und holen bald Legende Claus Dalpiaz mit seinen 146 Einsätzen als Rekord-Tormann im Nationalteam ein.

Klar ist das schön. Ich spiele immer sehr gerne für das Nationalteam. Es ist immer Spaß dabei, die Burschen haben eine richtige Hetz. Wenn du dann auch noch die Hymne hörst oder solche Momente erlebst wie den Klassenerhalt oder Olympia, bleibt das ewig in Erinnerung.

Sie sind 36 Jahre alt. Was haben Sie noch vor?

Ich will mich in jedem Training weiterentwickeln. Das ist der Grund, warum ich beim Training meistens der Erste auf dem Eis bin und der Letzte, der runtergeht. Mir macht es extrem Spaß, und ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre dranhängen kann.