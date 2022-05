Österreichs Eishockey-Team reist mit drei Tonnen Gepäck zur WM

Für Österreich begann das Abenteuer WM 2022 am Dienstag. Nach dem unglücklichen 1:3 in Schwenningen im letzten Test gegen Deutschland hatte das Team einen freien Tag und flog um 10.30 Uhr von Zürich nach Helsinki. In der finnischen Hauptstadt verbrachten die Spieler ein paar Stunden Freizeit, ehe es am Mittwoch zum Spielort nach Tampere geht. Dort betritt Österreich am Nachmittag das erste Mal das Eis der hochmodernen Nokia-Arena und startet am Samstag gegen Schweden ins Turnier.

Der Transporter

Früher als die Spieler war das Material in Finnland. Bis auf die Spielertaschen wurde das Material mit einem Transporter samt Anhänger chauffiert. 26 Stunden war ein Verbandsmitarbeiter über Estland und mit einer Fähre nach Helsinki unterwegs.

Wer schon in einer Kabine war, kann sich ausrechnen, was da zusammen kommt: Alleine die Schleifmaschine hat 50 kg, die vier Handschuhtrockner 120 kg oder die vier Ventilatoren je zehn kg. Und dann hat noch jeder der 25 Spieler zehn Schläger für sieben Partien eingeplant. Alleine diese sind mit 150 kg ein guter Teil der insgesamt drei Tonnen.

Bestätigten Gerüchten zur Folge sind auch ein paar Paletten Getränke aus Österreich an Bord des Transporters. Österreich will ja nach dem Duell mit Großbritannien anstoßen können.