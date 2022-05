Österreich Eishockey-Team für die Mission Klassenerhalt steht

Mit 25 Spielern bricht Österreich am Dienstag auf Richtung Helsinki, wo es am Samstag gegen Schweden in die WM startet. Davor musste das Trainerteam noch zwei Spieler aus dem Kader entlassen. Kragl und Schwinger sind allerdings auf Abruf und könnten nachnominiert werden. Am Dienstag hat die Mannschaft in Helsinki vor der Weiterreise nach Tampere noch einen freien Abend. In den Kader hat es mit Philipp Wimmer aus dem Salzburger Farmteam ein Spieler aus der Alps Hockey League geschafft. Seine 1,93 Meter sollen der Defensive Größe verleihen.

Österreichs Kader für die WM

Tor: David Kickert (Vienna Capitals/76 Länderspiele), David Madlener (Dornbirn/52), Bernhard Starkbaum (Vienna Capitals/136)

Verteidigung: Nico Brunner (VSV/27), Dominic Hackl (Vienna Capitals/30), Dominique Heinrich (RB Salzburg/82), Erik Kirchschläger (Graz99ers/52), David Maier (KAC/27), Clemens Unterweger (KAC/54), Philipp Wimmer (RB Salzburg/9), Bernd Wolf (Lugano/SUI/46), Kilian Zündel (RB Salzburg/21)

Sturm: Oliver Achermann (La Chaux-de-Fonds/SUI/9), Benjamin Baumgartner (Lausanne/SUI/29), Nico Feldner (Sheffield Steelers/GBR/8), Manuel Ganahl (KAC/115), Lukas Haudum (KAC/78), Paul Huber (RB Salzburg/10), Marco Kasper (Rögle/SWE/4), Brian Lebler (RB Salzburg/80), Benjamin Nissner (RB Salzburg/19), Thomas Raffl (RB Salzburg/107), Peter Schneider (RB Salzburg/47), Ali Wukovits (RB Salzburg/25), Dominic Zwerger (Ambri-Piotta/SUI/47)