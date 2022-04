Eishockey-Coach Roger Bader: „Wollen zeigen, dass wir dazugehören“

Ihre Tochter ist in der Politik, der Sohn spielt beim SC Bern. Haben Sie sich das für Ihre Kinder gewünscht?

Zunächst einmal will man ja, dass die Kinder zufrieden sind mit dem, was sie tun. Das hat nichts damit zu tun, ob mein Sohn Eishockey-Profi ist oder meine Tochter prominent in der Politik vertreten sein wird. Das ist schön und freut mich für sie. Aber wichtiger ist, dass meine Kinder glücklich sind.

Sie haben einmal gesagt, eine Mannschaft zu bauen sei, wie ein Bild zu malen. Wenn Sie an die WM denken, welches Bild haben Sie vor Augen?

Ein Maler weiß oft nicht, wie das Bild am Ende aussehen wird. Es ist ein Prozess. Bei uns ist es auch so. In der Vorbereitung gibt es personelle Veränderungen, dann ändert sich die Spielweise. Mir gefällt eine Metapher über den David in Florenz. Michelangelo hat in dem sechs Meter hohen Marmorblock von Anfang an das Kunstwerk gesehen und danach gesagt: „Ich habe einfach nur alles weggeschlagen, was nicht zum David gehört.“