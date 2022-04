Österreichs Eishockey-Team probt den WM-Ernstfall

Nach dem 1:2 gegen Italien sorgte Österreich am Wochenende mit dem 5:0 im Retourtestspiel gegen Italien für eine überzeugende Antwort. Mit den vermeintlich leichteren Gegnern in der Vorbereitung (auch Italien ist A-WM-Teilnehmer) ist es aber jetzt vorbei und geht es bis zum WM-Start am 13. Mai Schlag auf Schlag.

Statt Russland nimmt Österreich an der Euro Hockey Challenge in Ostrava teil und darf am Donnerstag das Spiel gegen den elffachen Weltmeister Schweden in Wien (19 Uhr) austragen. Am Samstag und Sonntag geht es in Tschechien gegen Finnland und die Gastgeber. Nach dem Turnier geht es noch zu einem Test nach Deutschland, dort steigt das A-Team gemeinsam mit den Deutschen in den Flieger Richtung Finnland.