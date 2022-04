Der Eishockey-Sommer: Wie es mit Liga und Nationalteam weitergeht

Wegen des Krieges in der Ukraine wurden Russland und Belarus von der WM ausgeschlossen, Frankreich und Österreich rückten nach. Für den Verband bedeutet das einen Mehraufwand von rund 150.000 Euro. Die Vorbereitung des Nationalteams dauert wegen des späten Beginns der WM (13. Mai bis 29. Mai) fünf Wochen und ist qualitativ so hochwertig wie noch nie. Weil Belarus und Russland keine Tests bestreiten, kommt Österreich in den Genuss, gegen Teams zu spielen, die normalerweise nicht gegen einen 17. der Weltrangliste in der Vorbereitung antreten. Der Höhepunkt wird das Gastspiel von Schweden am 28. April in Wien sein.

Wegen der frühen Titel-Entscheidung in der ICEHL werden die Salzburg-Spieler bereits beim nächsten Teamcamp kommende Woche in Innsbruck zum Nationalteam stoßen. Bis auf Zwerger, Kasper und die Nordamerika-Legionäre Michael Raffl und Marco Rossi, ist das Team dann schon komplett. In dieser Woche trainiert Österreich in Graz und will am Donnerstag und Samstag gegen Polen Selbstvertrauen tanken.