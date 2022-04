2. Lewandowski alleine reicht nicht

"Der übliche Lewandowski reicht nicht", schrieb Tuttosport. Der Pole trifft fast immer, erzielte in der Champions League 13 der 31 Bayern-Tore. Der Pole schrieb lediglich in drei von zehn Partien nicht an. Er ist nicht nur in der Königsklasse eine Art Lebensversicherung der Münchner, wie auch zuletzt in der Liga, als er das Goldtor zum 1:0 gegen Augsburg erzielte.