Österreich bei der Eishockey-WM: Der Kampf gegen den Jojo-Effekt

Kann Österreich aus dem Paternoster aussteigen? Ab Samstag kämpft die Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Finnland um den Klassenerhalt. Seit 2005 geht es für das A-Team mit zwei Ausnahmen immer hinauf und im Folgejahr wieder hinunter.

Die erste Ausnahme war der peinliche vierte Platz bei der B-WM 2016 in Polen, wo Österreich in der Endabrechnung der Weltmeisterschaften also nur Platz 20 belegte. Und die erfreuliche Ausnahme war 2018 bei der WM in Dänemark, wo das Team von Roger Bader Belarus 4:0 besiegte und als erster Aufsteiger nach zehn Jahren wieder den Klassenerhalt schaffte.