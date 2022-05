Eishockey-WM: Der Eispalast in Tampere sorgt für Orientierung

Aber das ist auch schon alles, was in diesem Eispalast improvisiert ist. Um 200 Millionen Euro wurde über den Gleisen beim Bahnhof die laut Eigendefinition modernste Arena der Welt gebaut. In ein Stadtentwicklungsgebiet wurden insgesamt 700 Millionen Euro für Hotel-, Büro-, Geschäfts- und Wohngebäude investiert, in deren Zentrum die Multifunktionsarena mit integriertem Casino liegt. Entworfen wurde der im Dezember eröffnete Komplex vom Stararchitekten Daniel Libeskind.

40 bis 50 Millionen Euro kostete die Überplattung der Gleise, gut 120 Millionen Euro die Arena und weitere 30 Millionen wurden für Anbauten ausgegeben, erklärte Marko Hurme, Geschäftsführer der Nokia Arena in einem Gespräch mit der APA.